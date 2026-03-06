Tentano di truffare un anziano: beccato, il malvivente si nasconde tra i rifiuti

Sventata truffa ai danni di un anziani: arrestate due persone. E’ successo ad Albese ieri, 5 marzo.

Il truffatore tenta persino di nascondersi tra i rifiuti

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno sventato una truffa ai danni di un anziano di 83 anni con l’arresto in flagranza di reato di due persone ritenute responsabili del tentato raggiro: una 25enne italiana residente in provincia di Napoli, già gravata da precedenti specifici per analoghi reati, e un 21enne tunisino residente a Salerno.

Nel pomeriggio, la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Como aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini relative a tentativi di truffa col metodo del “finto carabiniere”: persone che, contattando telefonicamente diversi residenti della zona, qualificandosi come appartenenti all’Arma, avevano comunicato il coinvolgimento di loro familiari in vicende giudiziarie, chiedendo come risarcimento denaro o gioielli. A seguito delle varie segnalazioni della cittadinanza, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha fatto convergere prontamente diverse pattuglie nelle zone interessate.

Poco dopo, al 112 è arrivata un’ulteriore chiamata, da parte dell’83enne che ha riferito che la moglie era stata contattata al telefono da sedicenti carabinieri. Questi avevano prospettato che il marito, con la propria autovettura, era stato coinvolto in una rapina e, con questo pretesto, i truffatori avevano chiesto via telefono la consegna di monili d’oro posseduti, per un fantomatico confronto con quelli oggetto della “rapina”, al fine di scagionare l’uomo dalle sue presunte responsabilità.

La coppia di anziani non è caduta nel raggiro e, intuito l’inganno, ha immediatamente contattato il 112.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, già presenti nell’area proprio a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute da cittadini, ha consentito di fermare la truffatrice nei pressi dell’abitazione della vittima, mentre il complice è stato individuato poco distante. L’uomo infatti, alla vista dei Carabinieri, si è dato alla fuga, nascondendosi addirittura in un cassonetto dei rifiuti per sottrarsi al controllo, ma venendo subito bloccato. Sono in corso accertamenti per documentare le responsabilità dei due soggetti in relazione alla commissione di altre truffe avvenute recentemente nel territorio comasco.

I due sono trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Como, in attesa del rito direttissimo. Continuano le attività di prevenzione e informazione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Como per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più anziani, a riconoscere tempestivamente i tentativi di truffa e ad allertare immediatamente le Forze dell’Ordine.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a diffidare sempre di richieste di denaro, oro o altri beni avanzate telefonicamente o a domicilio con qualsiasi pretesto. Le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi o oggetti di valore. In presenza di situazioni sospette è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.