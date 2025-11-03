Tentano il colpo al centro logistico, le guardie giurate Sicuritalia li inducono alla fuga

Fallisce il colpo in un’azienda logistica di Cadorago, specializzata nel settore moda.

Il tentato colpo

Nella notte tra domenica e lunedì, attorno all’1.25, due uomini si sono introdotti nella struttura, probabilmente dall’entrata principale, e hanno provato a manomettere l’impianto di videosorveglianza, senza riuscirvi. I loro movimenti, infatti, sono stati colti dal sistema di allarme, che ha innescato il pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia, le quali hanno contestualmente richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

L’intervento della sicurezza

La pattuglia Sicuritalia, giunta in loco in pochi minuti, ha messo in fuga i ladri. Nel successivo giro ispettivo sono stati rinvenuti sul tetto ingenti quantitativi di merce del valore di decine di migliaia di euro, tra questi: giacche, capispalla e accessori firmati, accatastati all’interno di cellophane trasparenti. I ladri sono arrivati sul tetto forzando una finestra interna, con l’intenzione di trasferire il bottino in un’azienda confinante, luogo dal quale sarebbe stata asportato. Da un approfondito controllo, effettuato insieme alle Forze dell’Ordine e ai responsabili dell’azienda, non risultano ammanchi o merce prelevata, ma solo lievi danni alla struttura, in fase di quantificazione. Il colpo è da considerarsi fallito.