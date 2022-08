Tentano il furto, ladri messi in fuga dal cane

Tentato furto a Olgiate Comasco: il piano dei ladri sventato grazie al cane di famiglia.

Tentato furto in abitazione

L'abbaiare insistente del cane ha mandato a monte i piani di alcuni malviventi alle prime luci dell'alba. L'incursione dei topi di appartamento è avvenuta intorno alle 5 di questa mattina, lunedì 22 agosto. Stando alla segnalazione, il tentativo ha riguardato una casa in via Cavallina, non distante dalla località Gerbo. Il proprietario sarebbe stato svegliato da alcuni rumori sospetti e il suo pronto intervento, unito alla guardia del fedele amico a quattro zampe ha fatto desistere i malviventi.