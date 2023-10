Tentano la truffa dell'uovo sul parabrezza

Tentata truffa dell’uovo sul parabrezza ad Albavilla, in via Saruggia, che fortunatamente non è andato a segno.

Truffa dell'uovo sul parabrezza: il tentativo ad Albavilla

A subirla è stata Katia Semeraro nella tarda serata di venerdì scorso, 13 ottobre, mentre faceva ritorno verso casa insieme al figlio di 10 anni. "Quella sera eravamo stati a mangiare a casa di una amichetta di mio figlio, poi al bowling. Stavamo rientrando verso casa, erano circa le 23 - spiega la donna - Eravamo molto vicini a casa, in via Saruggia, quando improvvisamente ho sentito un botto, proprio mentre incrociavo un’auto che proveniva dalla parte opposta. Inizialmente non ho proprio capito cosa stesse succedendo". In realtà si tratta di un metodo di truffa abbastanza comune, piuttosto rudimentale, che punta a confondere il conducente dell’auto per poi commettere dei furti.

