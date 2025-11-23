Tentano un furto in abitazione, messi in fuga dall’allarme

Tentato furto in un’abitazione di via Baracca ad Inverigo: i ladri messi in fuga dall’allarme. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri.

Tentato furto in casa

Il periodo di avvicinamento alle feste di Natale si conferma come uno dei preferiti di ladri e topi d’appartamento, che approfittano delle premature ore di buio per fare visite decisamente poco gradite nelle case e nelle abitazioni. E’ esattamente quello che è successo in via Baracca, ad Inverigo, giovedì 20 novembre, quando dei malviventi, presumibilmente tre, hanno tentato di fare irruzione in un’abitazione. L’azione non è andata fortunatamente a segno, visto che dopo aver scavalcato il cancello i ladri sono stati fermati dall’allarme. Il suono della sirena ha portato i malviventi a fuggire, senza nemmeno avere il tempo di eseguire tentativi di scasso.

Sul posto i Carabinieri

Stando ad una prima ricostruzione, i proprietari non si trovavano in casa al momento della tentata effrazione e si sono accorti di quanto accaduto grazie alla segnalazione dell’allarme e alle telecamere. Dopo l’episodio è giunta sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Lurago d’Erba per effettuare i rilievi e le indagini del caso. Così il sindaco Francesco Vincenzi: