Tentata rapina alla Cassa Rurale di Cermenate: fuggiti a piedi i due malviventi.

Tentata rapina alla Cassa Rurale di Cermenate

Grande paura questa mattina, mercoledì 20 maggio 2020, all’Istituto Bancario Cassa Rurale e Artigiana di Cermenate, che ha sede in via Scalabrini 22. Due uomini infatti hanno tentato una rapina minacciando una cassiera per ottenere l’incasso.

Due soggetti, camuffati da mascherina e cappello da baseball, hanno chiesto l’incasso ad una operatrice, minacciandola con un oggetto metallico in mano ad uno dei due rapinatori. La cassiera, malgrado la paura, ha spiegato loro di non avere contanti a portata di mano ma solo nella cassaforte temporizzata.

Non riuscendo nell’impresa quindi sono fuggiti a piedi, dileguandosi in paese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù che hanno diramato le ricerche dei due rapinatori. Alle indagini lavora il Nucleo Operativo con il supporto delle pattuglie locali.