Tentata rapina, denunciati quattro minorenni di una babygang

Tentata rapina e violenza privata: denunciati quattro minorenni.

Tentata rapina a Veniano

Nel corso della giornata odierna (giovedì 27 febbraio 2020), nell’ambito di mirata attività infoinvestigativa finalizzata al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori condotte dai militari della Compagnia di Cantù, i militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile hanno denunciato in stato di libertà i minorenni M.N., 16 anni, cittadino italiano, residente a Montano Lucino; H.I, 16 anni, cittadino italiano, residente a Lurate Caccivio; A.L.A., 17 anni, residente ad Appiano Gentile, cittadino brasiliano e B.H., 17 anni, residente ad Appiano Gentile, cittadino libanese, resisi responsabili del reato di tentata rapina e violenza privata.

L’episodio Veninano

I fatti risalgono al pomeriggio del giorno 08 febbraio 2020 quando i giovani, mentre passeggiavano lungo via Girola, a Veniano, fermavano un tredicenne al quale, mediante percosse, chiedevano denaro che non ottenevano. Vista la giovane età della vittima, la gang decideva di lasciarlo libero di andarsene, ma uno dei componenti, non appena il ragazzino si voltava per allontanarsi, lo colpiva alle spalle facendolo cadere a terra, fortunatamente senza che questo si procurasse ferite.

L’indagine

L’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma, attraverso testimonianze e la denuncia raccolta dalla vittima, consentiva di identificare i quattro responsabili autori dell’atto criminoso, procedendo con il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati di natura predatoria sia a Como che in provincia. Si invitano, pertanto, i cittadini a segnalare prontamente ogni episodio sospetto.