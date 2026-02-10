Tentata truffa “del finto carabiniere” fallisce grazie alla prontezza di un’anziana. E’ successo ieri, lunedì 9 febbraio, a Erba.

Il truffatore ha simulato un’emergenza

Una persona anziana è stata presa di mira da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri che, utilizzando la ormai tristemente nota tecnica del “finto carabiniere”, ha tentato di metterla a segno con l’inganno. Il truffatore si è qualificato al telefono come militare in servizio alla Stazione dei Carabinieri di Erba e ha simulato un’emergenza per cercare di convincere l’anziana a raccogliere

denaro contante e oggetti di valore, sostenendo che sarebbero stati ritirati di lì a poco.

La donna, tuttavia, non è caduta nella trappola. Forte delle numerose campagne di prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, ha intuito immediatamente il tentativo di raggiro e ha contattato la figlia, che ha prontamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Dall’altra parte della linea ha risposto un vero Carabiniere, che ha confermato come si trattasse di un tentativo di truffa, rassicurando la famiglia sull’assenza di qualsiasi pericolo e ribadendo di non consegnare nulla a nessuno.

L’episodio conferma ancora una volta l’efficacia delle attività informative e di sensibilizzazione portate avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, grazie a cui, in questa occasione, è stato possibile sventare il reato prima che venisse consumato.

L’Arma dei Carabinieri rinnova infine l’invito a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, a diffidare sempre di richieste di denaro o beni ricevute telefonicamente o a domicilio e a segnalare senza esitazione qualsiasi episodio sospetto, ricordando che le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi né oggetti di valore.