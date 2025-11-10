Tentata violenza sessuale all’In’s: le parole della Filcams Cgil

La Filcams Cgil dopo la tentata violenza alla giovane dipendente dell’In’s di via Milano a Cantù: “Basta violenza nei supermercati: la sicurezza è un diritto, non un privilegio”.

Solidarietà

“Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà alla lavoratrice aggredita brutalmente domenica mattina, prima dell’inizio del suo turno di lavoro in un discount di Cantù – hanno precisato dal sindacato – La giovane ha subito un tentativo di violenza sessuale, sventato solo grazie al tempestivo intervento dei colleghi e delle Forze dell’ordine. Un fatto gravissimo, che non può essere liquidato come un caso isolato. Da tempo denunciamo episodi di violenza, aggressioni verbali e fisiche nei supermercati del nostro territorio — segnali chiari di un problema strutturale che riguarda la sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Questo episodio criminale impone una presa di responsabilità collettiva. Chiediamo che datori di lavoro, istituzioni e società agiscano concretamente per garantire ambienti di lavoro sicuri, liberi da violenza e discriminazioni. Un tavolo di confronto non è più rinviabile: servono misure immediate per tutelare chi lavora. Nei supermercati la sicurezza deve essere una priorità assoluta. Nessuno deve temere per la propria incolumità mentre lavora e nessuno deve avere paura di recarsi sul posto di lavoro. Alla lavoratrice aggredita va tutta la nostra vicinanza: quello che è accaduto non doveva e non deve più accadere”.