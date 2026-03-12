Tentate truffe: tanti episodi sventati grazie alle tempestive segnalazioni al 112

Tentate truffe: tanti gli episodi segnalati ieri, mercoledì 11 marzo, sventati grazie alla prontezza dei cittadini che hanno contattato i Carabinieri.

Con la tecnica del “finto carabiniere”

I numerosi episodi segnalati ieri sono avvenuti nei Comuni di Albese con Cassano, Laglio, Nesso e a Como, dove ignoti hanno contattato telefonicamente diverse persone fingendosi, di volta in volta, carabinieri, tecnici del gas, funzionari comunali o impiegati di istituti bancari. In altri casi sono stati inviati messaggi con l’invito a inserire le proprie credenziali bancarie con il pretesto di “mettere al sicuro” il denaro.

La tecnica più ricorrente è risultata quella del “finto carabiniere”: i truffatori, presentandosi come militari in servizio presso comandi realmente esistenti della zona e talvolta utilizzando nomi di carabinieri effettivi, hanno tentato di convincere le vittime con pretesti di varia natura. Tra le scuse più frequenti, il presunto coinvolgimento di un familiare in un incidente stradale oppure inesistenti problemi amministrativi legati alla targa dell’autovettura di un coniuge deceduto oppure il coinvolgimento dell’autovettura di un parente in una rapina.

Questa volta, però, il piano dei malintenzionati è fallito. Le potenziali vittime, grazie alla loro prontezza e alla crescente consapevolezza derivante dalle continue campagne di prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, hanno immediatamente sospettato il raggiro e contattato il 112. Dall’altra parte della linea ha risposto un vero Carabiniere della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Como, che ha rassicurato i cittadini, spiegando che si trattava di tentativi di truffa, tranquillizzandoli sull’assenza di qualsiasi pericolo e disponendo l’invio immediato di pattuglie nelle aree interessate.

L’efficacia della sensibilizzazione trova conferma anche nei risultati operativi: a partire da settembre sono stati 22 i casi risolti, con 8 persone arrestate e 14 denunciate in stato di libertà per questo specifico reato.

L’invito dei Carabinieri è in particolare agli anziani e ai loro familiari a diffidare sempre di richieste di denaro, gioielli o altri beni sia telefoniche sia a domicilio e in caso di dubbio di chiamare subito il 112.