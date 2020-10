Tentativo di truffa a Il Banconiere di Olgiate: “Volevano venderci un falso giornalino della Polizia”

Tentativo di truffa telefonica a Il Banconiere di Olgiate ma i titolari non ci sono cascati e lo hanno segnalato alla Questura di Como.

Tentativo di truffa a Il Banconiere di Olgiate

E’ arrivata una telefonata strana nello storico negozio di Olgiate Comasco nella mattina di ieri, 30 ottobre 2020. All’altro capo della linea c’era un uomo che si spacciava per un appartenente al centro della Polizia di Como, tale Ferri. Proponeva all’attività l’acquisto di un giornalino della Polizia previo il contributo di 106 euro. Dopo il pagamento sarebbe arrivato un corriere (il venditore segnala Gls) per la consegna.

A Il Banconiere di Olgiate Comasco non ci sono cascati e hanno declinato l’offerta. “Abbiamo già contattato la Questura che ci ha confermato si tratti di un tentativo di truffa – spiegano dal negozio in un post su Facebook – Spero non ci caschi nessuno, invito a condividere con chi ha un’attività”.