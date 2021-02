Tentato furto ad Albavilla Zoffili (Lega): “Servono più agenti nel Comasco”

Eugenio Zoffili e la Lega continuano ad insistere per avere più agenti in provincia di Como. Il deputato è tornato a ribadire la sua posizione dopo un tentato furto ad Albavilla.

“Il territorio della provincia di Como continua purtroppo a essere teatro di episodi criminosi: dallo spaccio, che vede solitamente coinvolti cittadini extracomunitari nei centri urbani e nelle aree boschive, alle rapine negli uffici postali, come a Merone e Carimate, dalle truffe ai danni in particolare degli anziani per finire coi furti nelle abitazioni. Il tentativo avvenuto ad Albavilla lo scorso 4 febbraio nel tardo pomeriggio, nel corso del quale i proprietari di casa si sono trovati faccia a faccia coi malviventi, ricalca un copione ormai noto. Più volte ho lanciato l’allarme in Parlamento, con diverse interrogazioni al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, chiedendo a gran voce il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio, attraverso l’invio di più uomini e mezzi, compresi adeguati rinforzi per l’aliquota dei militari impiegati nell’operazione ‘Strade sicure’. Auspico che il prossimo governo affronti questo tema in modo prioritario inviando finalmente sul nostro territorio i rinforzi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini”.