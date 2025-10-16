Tentato furto al Carrefour: guardia giurata spara e mette in fuga i ladri

Tentano la spaccata al Carrefour di Tavernerio, ma vengono messi in fuga dalla guardia giurata che spara tre colpi di pistola. E’ successo nella notte di lunedì 13 ottobre, intorno alla una.

Almeno quattro ladri in azione

Sono almeno quattro gli individui che hanno raggiunto il negozio, con tutta probabilità con due mezzi, nell’intento di compiere il furto della cassaforte del supermercato. I ladri, con il volto coperto per non rendersi riconoscibili, hanno raggiunto il cancello del parcheggio antistante il supermercato con un furgone Peugeot Boxer. Forzato l’ingresso, sono entrati nel supermercato rompendo una delle porte scorrevoli dell’accesso principale dell’attività.

Un volta all’interno dei locali, i ladri sono andati a colpo sicuro verso gli uffici per sottrarre una cassaforte, legata successivamente al furgone allo scopo di usare il mezzo come traino per trasportare il maltolto. E’ successivamente emerso che lo stesso furgone Peugeot era stato rubato soltanto alcuni giorni prima da un’azienda di Como.

A sventare il furto è stata la guardia giurata Mondialpol Vedetta 2, intervenuta sul posto dopo essersi accorta del tentativo di effrazione in corso. L’addetto, nell’intento di spaventare i malviventi e indurli alla fuga, ha utilizzato la pistola in sua dotazione per esplodere tre colpi in aria. I malviventi sono così fuggiti con un’automobile Audi: secondo quanto ricostruito fino a ora, sembra infatti che i quattro ladri si fossero recati fuori dal supermercato con due mezzi proprio per usare il furgone da traino e scortarlo con la macchina. Nella fuga, hanno abbandonato il maltolto e il furgone sul luogo della tentata effrazione.

Immediato l’intervento dei Carabinieri: sul posto sono giunti i militari della Sezione operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Como. Sono tuttora in corso le indagini, coadiuvate anche dalla visione delle immagini delle telecamere dell’esercizio commerciale, per identificare gli autori del tentato furto.