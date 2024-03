Tentato furto alla sede del Cpa, ma i ladri fuggono a mani vuote

Tentano di rubare nella sede dell'associazione anziani: è successo ad Alzate.

Porta divelta, ma i ladri sono fuggiti a mani vuote

Tutto è successo nella serata di giovedì scorso, intorno alle 19.45, nella sede del Circolo pensionati alzatesi, in via Girola. Secondo quanto ricostruito ignoti hanno tentato di introdursi nell'edificio attiguo al Palazzetto dello sport che ospita le attività dell'associazione anziani. I ladri avrebbero divelto la porta della sede di via Girola muniti di un piede di porco, per introdursi nei locali del Cpa, ma fortunatamente non sarebbero riusciti a sottrarre nulla. L'accaduto è stato denunciato ai Carabinieri, intervenuti sul luogo del tentato furto per raccogliere tutti gli elementi necessari alle indagini.

I malviventi sarebbero poi fuggiti senza sottrarre nulla, ma la porta della sede di via Girola è stata gravemente danneggiata.