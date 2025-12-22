Tentato furto con spaccata in un bar, coinvolto un 30enne

La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto un 18enne cittadino dell’Ecuador regolare in Italia, residente a Seregno, e un 30enne italiano di Tavernerio, con numerosi precedenti

Vetro della porta rotto con un sasso avvolto in un panno

Verso le 7 di ieri, domenica 21 dicembre, una volante è stata inviata in via Dante a Como, a seguito di segnalazione giunta dal 112 alla centrale operativa della Questura che riferiva della presenza di due individui – un 18enne equadoregno e un 30enne di Tavernerio – ancora nei pressi del bar che presentava la porta d’ingresso forzata.

All’arrivo sul luogo i poliziotti hanno identificato i due ed eseguito un sopralluogo all’interno dell’esercizio. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto un sasso avvolto in un panno, probabilmente utilizzato per rompere il vetro della porta d’ingresso.

L’italiano aveva già precedenti di polizia

Dalla visione immediata delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, sono emerse le responsabilità dei due soggetti. I due uomini, infatti, sono stati ripresi mentre si trovavano all’interno del bar probabilmente con l’intenzione di rubare sigarette.

Portati in Questura, a carico del cittadino italiano sono emersi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, mentre lo straniero è risultato incensurato e in regola con le norme sul soggiorno.

Foglio di via da Como per il 30enne

Al termine delle verifiche sia il 18enne che il 30enne sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato.

Per l’uomo di Tavernerio è stato proposto un foglio di via da Como, mentre lo straniero è stato deferito per la violazione al testo unico sull’immigrazione.