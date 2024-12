Tentato furto, i ladri scappano in retromarcia

Tentano il furto, sorpresi da un vicino scappano a tutta velocità in retromarcia.

Tentativo di furto in via Giotto

Serata movimentata in via Giotto a Lurate Caccivio. Poco prima delle 17.30 di lunedì 2 dicembre, infatti, tre uomini sono stati messi in fuga grazie al pronto intervento di Mauro Vecchiato. "Mi trovavo sul balcone a installare le luminarie natalizie - racconta Vecchiato - Ho visto un’automobile scura, forse una berlina, arrivare in via Giotto e accostare davanti al cancello dell’abitazione di mia sorella, che dista a 50 metri da me. Poi, ho notato una persona scendere dal veicolo". Massima allerta, anche perché, solo due settimane prima, proprio in via Giotto, ignoti hanno rubato oro e gioielli da una casa nella stessa zona. "La prima cosa che ho fatto è stato chiamare mia sorella al telefono per sapere se era in casa e se stava aspettando qualcuno. Mi ha risposto di no e che era al lavoro". A quel punto, Vecchiato si è precipitato in strada. Giusto il tempo di attraversare, a piedi, via Repubblica, provinciale che "taglia" in due via Giotto.

Fuga in retromarcia

"I ladri, a quel punto hanno messo la retro e sono scappati a tutta velocità. Non si sono minimamente preoccupati della gente che era uscita di casa". Una situazione preoccupante, quella dei furti in casa, con i malviventi che sembrano essersi concentrati su via Giotto. Nella serata di mercoledì, infatti, proprio a casa di Vecchiato, un tentativo di intrusione. "Ero uscito da cinque minuti quando ho ricevuto una notifica dal mio sistema di videosorveglianza. I ladri sono entrati in giardino e hanno “girato” una telecamera: ho avvisato subito mio papà che abita di fianco a me. Fortunatamente sono scappati".