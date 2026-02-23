Tentato furto in un grande magazzino: denunciato 24enne

L'uomo avrebbe prelevato un quantitativo di camicie esposte riempendo una borsa e uscendo senza pagare

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio da sabato 21 febbraio 2026 ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, un 24enne rumeno, residente a Cabiate . Il giovane è stato denunciato per il tentato furto in un grande magazzino di Como di merce (camicie da uomo) per quasi 350 euro.

L’intervento

Sabato pomeriggio, una volante è stata indirizzata presso un grande magazzino di abbigliamento di viale Giulio Cesare a Como, in quanto il personale della vigilanza, tramite il 112 Nue, aveva segnalato un tentato furto, posto in essere da una coppia di ragazzi, un uomo e una donna.

Al telefono, l’addetto alla vigilanza ha spiegato ai poliziotti che si stavano dirigendo sul posto, di aver notato la coppia di ragazzi aggirarsi tra i reparti. Qui l’uomo avrebbe prelevato un quantitativo di camicie esposte riempendo una borsa (una shopper del negozio) per poi uscire senza pagare.

Refurtiva abbandonata

Una volta accortosi si essere stato scoperto, l’uomo ha abbandonato la borse fuori dal negozio.

Oltre alle descrizioni dettagliate dei due, uno dei dipendenti del negozio ha seguito a piedi con discrezione la coppia fino a vederli salire su un’auto con targa rumena che li attendeva in via Magenta.

Rintracciati e identificati

La volante ha quindi in pochissimi istanti rintracciato l’auto nella zona di via Carso, con a bordo 5 rumeni, tra i quali anche i due che erano appena usciti dal negozio. Portati tutti in Questura sono stati identificati con esattezza e il 24enne, dopo essere stato riconosciuto formalmente, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. La merce è stata restituita alla proprietà.