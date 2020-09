Tentato omicidio a Puginate: arrestato 63enne di Bregnano. La lite per spartirsi una vincita al Bingo

Tentato omicidio a Puginate: arrestato 63enne di Bregnano.

A poche ore dal terribile episodio di sangue di questa notte – l’accoltellamento di un 63enne di Vertemate con Minoprio a Puginate – i Carabinieri di Cantù hanno arrestato Leonardo Denichilo, classe 1957 di Bregnano, per i reati di tentato omicidio, rapina e minaccia aggravata.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri i due, amici, avevano trascorso la serata al Bingo ma, in un parcheggio a Puginate, avevano discusso per la spartizione della vincita. A quel punto l’arrestato avrebbe inferto diverse coltellate al busto dell’amico. L’episodio è stato visto da alcuni testimoni, uno dei quali poi minacciato di non raccontare nulla proprio dall’aggressore con un coltello prima di dileguarsi.

Le indagini però hanno portato i Carabinieri a rintracciare l’aggressore presso la propria abitazione, dove sono stati rinvenuti anche i vestiti sporchi di sangue. I militari hanno inoltre ritrovato l’auto della vittima, usata dall’aggressore per fuggire e poi abbandonata. Al suo interno c’era l’arma bianca usata per l’accoltellamento. Erano invece nella cassaforte dell’aggressore le chiavi del mezzo.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale del Bassone di Como.