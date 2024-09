Tentato omicidio fuori da un locale: misure cautelari per un 18enne e un 15enne

Nel corso della notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre 2024, i militari hanno eseguito due misure cautelari, emesse dall’Autorità giudiziaria comasca e da quella dei minori meneghina, nei confronti di un 18enne e di un 15enne. Sono accusati di concorso in tentato omicidio aggravato fuori da un locale.

Tentato omicidio fuori da un locale: decisivo il riscontro del Dna

L'episodio era avvenuto in una notte di fine giugno, dopo una lite. Subito sono state avviate le indagini da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, e in seguito le attività investigative sono state svolte con successo dai militari dell’Aliquota Operativa. Alla soluzione si è arrivati anche attraverso il repertamento dei campioni biologici ed il successivo invio al Ris di Parma. Attraverso questi sistemi investigativi, tradizionali ed avanzati, i militari del NOR-Aliquota Operativa, coadiuvati nelle fasi di cattura dai colleghi della Stazione Carabinieri di Cantù e da quelli della Tenenza di Cesano Maderno, hanno eseguito le due misure cautelari. I due giovani sono accusati di concorso in tentato omicidio aggravato nei confronti di due 21enni. Il 18enne è stato portato alla Casa Circondariale di Monza, mentre il 15enne è sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa.