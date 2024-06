Tentato omicidio fuori dalla discoteca: due giovani feriti, uno è grave

Tentato omicidio fuori dalla discoteca di Cermenate. Tutto è successo nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno 2024.

Tentato omicidio fuori dalla discoteca

Erano circa le 4.15 quando, fuori dalla discoteca Jet club, di via Maestri Comacini, c'è stata prima una rissa con una quindicina di coinvolti, dopodiché una persona ha estratto un coltello. A quel punto ha ferito in maniera grave un ragazzo di 21 anni e poi un altro ragazzo di 19. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sono arrivati sul posto con due ambulanze e un'automedica. Le condizioni del 21enne sono gravi, al momento si trova in sala operatoria all'ospedale Sant'Anna. Preoccupa meno il 19enne, che è comunque stato trasportato all'ospedale in codice giallo.

Si cerca il responsabile: indagini in corso

L'aggressore, che non è ancora stato identificato, dopo il tentato omicidio si è dato alla fuga. E' scappato, si presume, a bordo di un'auto insieme a un amico. I Carabinieri della Compagnia di Cantù stanno vagliando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni per cercare di mettersi sulle sue tracce.