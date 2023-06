Uno dei più classici falsi allarmi quello che nelle scorse settimane ha fatto il giro di Capiago Intimiano, e non solo, intimorendo centinaia di genitori del paese. Un anonimo messaggio di WhatsApp in cui si denunciava il tentativo di rapimento di una bambina a Capiago Intimiano, e in cui si invitavano i genitori a tenere sempre d'occhio i loro figli, è diventato virale, ma non c'era nulla di fondato.

Tentato rapimento di una bambina a Intimiano: il messaggio gira su WhatsApp, ma è tutta una farsa

Il messaggio ha iniziato a circolare su WhatsApp ad inizio maggio e compariva sulle chat private e, soprattutto, nelle chat di gruppo in questo modo: con uno screenshot di un testo in cui si faceva riferimento ad un episodio verificatosi a Correzzana, in provincia di Monza:

Subito dopo la foto il testo che faceva preciso riferimento al tentato rapimento di Capiago Intimiano:

"Buongiorno a tutti, IMPORTANTE, mi collego alla notizia già resa pubblica di qualche giorno fa, relativo all’episodio del tentato rapimento di una bambina di 8 anni nel Comune di Correzzana. Senza voler arrecare timore alcuno, facciamo tutti più attenzione. Sembrerebbe sia stata vista un auto con a bordo persone la cui descrizione corrisponde al precedente episodio, nel tentativo di avvicinare un altra bambina nel comune di Intimiano intorno all’orario di Pranzo nei pressi di un parcheggio di un ristorante, nella giornata di ieri 4 Maggio! Cerchiamo di tenere i bambini a VISTA in modo particolare nei pressi di parcheggi pubblici, parchi e altri luoghi di ritrovo. Al momento la descrizione è di Un uomo e una donna di colore tipo sud africani, a bordo di una Fiat Punt probabile vecchio modello di colore azzurro chiaro. In caso di avvistamento avvisare subito le forze dell’ordine (112)".

Un messaggio anonimo che presenta tutte le caratteristiche di una "fake news" e che è stato smentito anche dal sindaco di Capiago Intimiano, Emanuele Cappelletti: