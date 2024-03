Tentò il furto in casa nel 2018: incastrato del sangue lasciato su una tenda

Tentò il furto in casa nel 2018, forzando una finestra di Vertemate con Minoprio.

Tentò il furto in casa nel 2018: denunciato un 33enne

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, a conclusione dell’attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione un pregiudicato 33enne. L’attività investigativa era iniziata nell’ottobre del 2018. All'epoca il ladro tentò un furto in una casa Vertemate con Minoprio. Nel tentativo di entrare il pregiudicato si era ferito, lasciando delle tracce di sangue su una tenda, che è stato repertata ed inviata al Ris di Parma per l'estrapolazione del profilo genetico, rimasto ignoto fino alla data odierna, momento in cui le analisi assumevano riscontro positivo con il Dna dell'indagato.