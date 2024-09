Terremoto in minoranza: due consiglieri lasciano

Terremoto in minoranza: i consiglieri Elena Mauri e Carlo Attilio Mazara si staccano dal gruppo «Anzano nel cuore» e creano il nuovo «Anzano al centro».In Consiglio comunale ad Anzano ci saranno dunque due gruppi di opposizione.

"La decisione a causa delle divergenze nel gruppo"

Mauri e Mazara componevano insieme al capogruppo Giovanni Riva la lista «Anzano nel cuore», tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale. La decisione è stata resa nota in settimana dai consiglieri Mauri e Mazara: le motivazioni, come spiegato dagli stessi, sono legati alle crescenti divergenze all’interno del gruppo.

«La nostra decisione di uscire dalla lista civica Anzano nel Cuore è stata una scelta ponderata e inevitabile - spiegano i consiglieri - Ed è stata motivata dalla crescente divergenza di vedute all'interno del gruppo e dalla constatazione che il rapporto di fiducia necessario per un'azione politica coesa ed efficace è venuto meno. Riteniamo che il confronto e la condivisione siano valori fondamentali per rappresentare al meglio le esigenze della nostra comunità».

Da qui la decisione di creare un nuovo gruppo denominato «Anzano al centro», che siederà tra i banchi della minoranza consiliare. Il Consiglio comunale di Anzano non avrà più, dunque, un solo gruppo di opposizione, ma due. A fare da capogruppo ad Anzano nel centro sarà Elena Mauri, con lei ci sarà Mazara. La novità sarà resa nota e ufficializzata all’ordine del giorno della prossima seduta di consiglio comunale, non ancora programmata ma che sarà indetta con tutta probabilità a metà ottobre. A comporre dunque ora il Consiglio comunale ci sono tre gruppi: oltre alla maggioranza Insieme per Anzano, i gruppi Anzano nel cuore e Anzano al centro.

Riva ha replicato:

«Dopo la sconfitta alle elezioni, lo scorso giugno, purtroppo sono sorti i primi problemi - afferma Riva - E i primi dissidi, in particolare con Elena che non si è detta d’accordo che fossi il capogruppo e su molte altre questioni. Però mi pareva giusto andare avanti così, dato che ho costituito la lista e che la maggior parte dei componenti del gruppo era alla prima esperienza politica. Con il tempo è venuta meno la fiducia tra di noi: così sabato scorso ho protocollato in Comune il documento con effetto immediato con cui la escludevo dal gruppo. Questo anche dopo avere detto loro molto esplicitamente che se avessero voluto staccarsi dal gruppo sarebbero stati liberi di farlo».

(Nella foto il Municipio di Anzano)