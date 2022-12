Terribile scontro tra una moto e una bici a Villa Guardia, due feriti trasportati in ospedale.

Terribile scontro in via per Casarico - Il video

E' successo pochi minuti dopo le 17.30. L'incidente ha coinvolto una motocicletta Yamaha e una e-bike. In sella alla moto un 23enne di Como, mentre sulla biciletta un 55enne. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'agriturismo La Pioppa. Sul posto si sono precipitati i soccorritori: un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un'ambulanza della Cri di Lipomo, l'automedica e anche l'elisoccorso, usciti in codice rosso.

Dinamica al vaglio dei Carabinieri

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri di Lurate Caccivio, intervenuti prontamente. A quanto risulta la motocicletta viaggiava verso Gironico al monte, mentre la e-bike proveniva dalla direzione opposta. I due feriti sono stati soccorsi e poi caricati sull'ambulanza (il motociclista) e sull'elisoccorso (il ciclista) per il trasporto in ospedale. L'intervento risulta tuttora in corso.