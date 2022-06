Paura a Cassina Rizzardi: moto investe bimbo nel passeggino.

Incidente questa sera, giovedì 9 giugno 2022, a Cassina Rizzardi. Qualche minuto dopo le 18 infatti una mamma stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Nazionale con il suo bambino di due anni nel passeggino. Un'auto si era fermata dandole la precedenza ma da quanto é stato possibile apprendere una moto, condotta da un 20enne, é sopraggiunta senza fermarsi e ha investito il passeggino.

Sono immediatamente stati chiamati i soccorsi, sul posto la Croce azzurra di Como ma vista la gravità della situazione é stato chiamato anche l'elisoccorso che ha trasportato il bambino con la massima urgenza in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero serie. Il motociclista avrebbe invece rifiutato il trasporto in ospedale. La dinamica é al vaglio della Polizia Locale di Cassina Rizzardi.

AGGIORNAMENTO ore 21.30. Fortunatamente dopo gli accertamenti in ospedale é arrivata la notizia che il piccolo sarebbe in buone condizioni. Malgrado la caduta non ha mai perso conoscenza e ha riportato un taglio alla testa. Sarà comunque sottoposto a ulteriori controlli.