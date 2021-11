Terza dose, già 2 milioni di adesioni in Lombardia. A Como l'hanno ricevuta in 54mila

Sono 54mila i cittadini comaschi che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid. A fornire il dato ufficiale, aggiornato ad oggi, martedì 23 novembre 2021 è stata la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti.

A livello regionale sono di 800mila le somministrazioni di terza dose effettuate, con in testa la provincia di Milano con 254mila inoculazioni, seguita da Brescia (105mila), Bergamo (82.000), Varese (76mila), Monza e Brianza (63mila), Como (54mila), Pavia (46mila), Cremona (32mila), Lecco (27mila), Mantova (26mila), Lodi (20mila) e Sondrio (14mila). Sul fronte delle prenotazioni saranno oggi più di 2 milioni i cittadini lombardi che hanno aderito alla campagna del terzo richiamo di vaccino anti Covid, per una media giornaliera di 128.644 prenotazioni nell’ultima settimana. Solo ieri le adesioni sono state poco meno di 184mila.

Ottimo l’andamento delle somministrazioni della terza dose nelle Rsa che ha superato abbondantemente quota 75mila tra ospiti ed operatori "mentre sono più di 10.000 le somministrazioni fatte nelle farmacie e poco più di un migliaio quelle, prevalentemente domiciliari, effettuate da medici di medicina generale e Asst" sottolinea l'assessore al Welfare.

"In crescita le adesioni totali alla campagna vaccinale che in Lombardia si avvicinano al 92% della popolazione vaccinabile over 12 anni - aggiunge Moratti - Nella giornata di domani sarà superata l’importante soglia del 90% di cittadini lombardi con prima e seconda dose. In Lombardia gli adolescenti 12-19 anni risultano vaccinati con seconda dose al 78%, al 93% ila fascia 20-29enni, all’87% i 30-39enni, all’86% i quarantenni, al 91% la fascia 50-59 anni, al 93% i sessantenni, al 94% i 70-79enni, al 99% gli ottantenni e al 100% gli over 90."