Al via

Per tutti i maggiorenni che hanno già fatto la seconda dose da almeno 5 mesi è possibile prenotare la terza somministrazione.

Variante Omicron, aumento dei casi, rischio zona gialla: Regione Lombardia accelera la campagna vaccinale per far fronte all'attuale situazione epidemiologica. In anticipo di 24 ore rispetto a quanto annunciato la scorsa settimana dal ministro Roberto Speranza, il Pirellone ha aperto già questa mattina, martedì 30 novembre 2021 , le prenotazioni per la terze dose di vaccino anti-Covid a tutti i maggiorenni. La prenotazione può essere effettuata QUI attraverso la piattaforma digitale, ma anche telefonando al calla center gratuito 800894545, tramite i Postamat o attraverso i portalettere.

Terza dose per i maggiorenni: prenotazioni aperte da oggi

A partire da oggi quindi è possibile prenotare la dose booster del vaccino anti Covid-19 anche per i cittadini di età compresa tra i 18 (compresi i nati nel 2003) e i 39 anni che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi (150 giorni).

"Se hai più di 40 anni e non riesci ad accedere alla prenotazione puoi utilizzare il pulsante "Richiedi Abilitazione" per procedere alla registrazione e richiedere l’inserimento dei tuoi dati. Ricorda di indicare la categoria di appartenenza, che stai prenotando una dose “booster” e i dati dell’ultima somministrazione ricevuta. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione potrai accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione (3° dose) - spiegano dalla Regione - Se hai tra i 39 e i 18 anni e non riesci ad accedere alla prenotazione con Codice Fiscale e Tessera Sanitaria a breve riceverai indicazioni per la registrazione dei tuoi dati. Le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000".

Variante Omicron e terza dose

Sul tema della variante Omicron e dell'importanza della terza dose sono intervenuti ieri, lunedì 29 novembre 2021, gli esperti che hanno partecipato "Stop ai dubbi", l'evento organizzato proprio dalla Regione.

"Per ora, sulla variante Omicron non abbiamo tante informazioni. Direi di fare attenzione, ma niente allarmismi. Aspettiamo i dati e non facciamoci prendere dal panico - Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano e membro del Cts Non sapendo ancora molto di questa variante, nel dubbio tutto ciò che tende a mitigare il rischio, va adottato".

Prudenza e moderato ottimismo anche da Andrea Gori, direttore Malattie Infettive del Policlinico di Milano: "Sappiamo ancora molto poco sul comportamento clinico della Omicron, ma dalle prime notizie non sembrerebbe sviluppare patologie gravi e questo è molto rassicurante".

A far sintesi sulla variante Omicron è il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas: "E' fondamentale vaccinarsi, fare la terza dose, perché come è successo in passato con altre varianti, abbiamo constatato che i vaccini ci hanno protetto. Quindi, lo ripeto, vacciniamoci. È il miglior modo per affrontare una eventuale nuova variante. Vaccinarsi significa, poi, mantenere in sicurezza il Sistema sanitario regionale e nazionale e poter trascorrere le feste natalizie con i nostri cari".