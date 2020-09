Terza edizione per Gastrolario: quest’anno un mese dedicato al missoltino

Per il terzo anno consecutivo torna Gastrolario, la rassegna gastronomica annuale dedicata alla cucina tipica lariana. Dall’1 al 31 ottobre 2020, un intero mese dedicato al missoltino e al pesce di lago.

Terza edizione per Gastrolario

Venticinque ristoranti proporranno piatti unici e menù degustazione coi prodotti tipici della cucina laghera, proposti in versione classica o rivisitata dagli chef. Il re della rassegna è naturalmente il missoltino, il più tipico dei prodotti del nostro lago, affiancato dal superclassico persico col riso in cagnone, dal lavarello al burro e salvia, in carpione o in salsa verde, dal paté di cavedano e dai tanti altri piatti tipici della nostra cucina laghera.

Sul sito della rassegna www.gastrolario.it è presente l’elenco dettagliato dei ristoranti partecipanti e dei piatti e menù proposti dai vari chef. Chiunque potrà scegliere, quali ristoranti visitare, quali piatti gustare e che giudizio dare ai piatti assaggiati. Compilando poi l’apposita scheda di valutazione on line, ognuno potrà contribuire a selezionare i piatti d’eccellenza della cucina lariana e i più fortunati potranno essere sorteggiati per vincere una gustosa cena di lago in uno dei nostri ristoranti a fine rassegna.

E per i più curiosi, un lungo viaggio di un mese, alla scoperta dei nuovi piatti creati dai nostri chef nel solco della tradizione.

I ristoranti partecipanti

“Ristorante Gnocchetto” Tavernerio

“Osteria dal Pain” Como

“Osteria del Km Zero” Mariano Comense

“Antica trattoria da Luigino” Montano Lucino

“Capolinea Bistrot” Brunate

“Ristorante Salice Blu” Bellagio

“Osteria la Lanterna” Valsolda

“Usteria Pianèla” Cantù

“Gesumin ristorante” Como

“La Locanda dell’Oca Bianca” Como

“Ristorante osteria al Vecchio Bacucco”

“Locanda San Martino” San Siro

“Osteria del Nani” San Fermo della Battaglia

“Ristorante Arcade” Grandate

“Ristorante Bellavista” Brunate

“Ristorante Frate” Como

“Ristorante Momi” Blevio

“Ittiturismo da Abate” Lezzeno

“Ristorante la Baia” Moltrasio

“Ristorante Imperialino” Moltrasio

“La Ghironda ristorante” Como

“Crott dal Murnee” Albavilla

“Ristorante Antica Darsena” Como

“Albergo ristorante il Belvedere” Torno

“Hotel ristorante Vapore” Torno