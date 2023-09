Terzo furto in pochi giorni a Cremnago: colpita l'edicola, via con contanti e carte dei Pokemon

I malviventi tornano a colpire a Cremnago, frazione di Inverigo.

Terzo furto in pochi giorni a Cremnago

Dopo il furto del defibrillatore nella sede dei Calnach e quello avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2023 alla Pasticceria Zappa, ad essere colpita stanotte, sabato 16 settembre 2023, è stato "Midé", edicola e fiorista in via Roma di Michele Bignozzi.

I malviventi hanno spaccato il cancelletto di ingresso e, forzando la serratura, hanno fatto esplodere la porta di vetro del negozio di via Roma. Ad accorgersi e ad avvertire subito i titolari dell'attività commerciale è stato alle 6.20 del mattino il corriere che è andato a consegnare loro i giornali di sabato.

Poca la refurtiva: circa 300 euro che erano rimasti in cassa tra contanti e monetine e, inaspettatamente, le carte dei Pokemon. Non c'è pace per la frazione di Cremnago che sembra essere stata presa di mira.