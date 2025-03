Terzo incidente aereo in poche ore: pilota muore in Val Cavargna

Terzo incidente aereo in poche ore: il pilota Alberto Barani, (nella foto) milanese di 58 anni, è stato trovato morto tra i resti del suo aliante, in Val Cavargna. Era decollato dal campo di volo di Alzate alle 12.03 di domenica, 2 marzo 2025.

Trovato dopo ore di ricerche

Esperto pilota, Barani era socio da anni dell'Aeroclub Volovelistico Lariano. Grande appassionato di volo, aveva ottenuto il brevetto nel 2019 e negli anni aveva conseguito anche la licenza per pilotare ultraleggeri con grande impegno.

Domenica, alle 12.03, Barani è decollato dalla pista di Verzago con il suo aliante privato. Il suo mancato rientro, già nel pomeriggio, ha destato allarme e dalla segreteria dell'Avl sono stati allertati prontamente i soccorsi.

Le ricerche sono proseguite per ore, con anche un velivolo decollato da Cervia e l'elisoccorso del 118, ma anche per le condizioni di buio era davvero difficile localizzare il pilota. Solo alle 12.30 è stato ritrovato sul monte Garzirola,tra i resti del suo aliante. Il pilota è stato trasportato all'ospedale di Lecco, ma i sanitari non hanno potuto che dichiararne il decesso.

"Alberto era un pilota appassionatissimo, una persona squisita, sempre disponibile e gentile, sempre in prima linea. Domenica siamo rimasti tutta notte in segreteria a coordinare i soccorsi e anche tra aeroclub in attesa di avere sue notizie, siamo davvero dispiaciuti di quello che è successo", le parole del presidente Avl, Fabio Viola.