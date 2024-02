Tesseramento Sos, appello a sostenere l'associazione

Campagna di tesseramento per sostenere la pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco.

Tesseramento sul piazzale della chiesa parrocchiale

L'invito alla popolazione è finalizzato in particolare a due giornate: sabato 2 marzo, dalle 17, e domenica 3 marzo, dalle 9, i volontari saranno presenti sul piazzale della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Due occasioni per dimostrare vicinanza e sostegno alle molteplici necessità della Sos olgiatese: sarà possibile rinnovare le tessere famigliari o sottoscrivere nuove tessere.

La quota annuale

Per garantire appoggio alla pubblica assistenza Sos, sodalizio presieduto da Flavio Cometti, il tesseramento è un momento di fondamentale importanza. La quota annuale per rinnovare la tessera famigliare o ottenerne una nuova è di 30 euro.

L'importanza di sostenere l'associazione

Per la Sos, che conta 250 volontari e 6 dipendenti, le quote del tesseramento sono risorse essenziali. "Per noi si tratta di un sostegno fondamentale - sottolinea il presidente dell'associazione con sede in via Angelo e Mary Roncoroni - I nostri servizi di trasporto sono sempre molto richiesti, le esigenze sono numerose".