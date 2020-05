Test sierologici a Sormano e Caglio in stand-by: ecco perché

I comuni di Sormano e Caglio hanno offerto ai cittadini la possibilità di effettuare test sierologici negli ambulatori comunali: una lodevole iniziativa che tuttavia, al momento, rimane bloccata a causa delle decisioni di Regione Lombardia.

Test sierologici a Sormano e Caglio, ma se si è positivi mancano i tamponi

In risposta ad alcune richieste dovute al ritorno al lavoro nella Fase 2, i sindaci Giuseppe Sormani e Gaetano Losapio avevano infatti offerto ai cittadini la possibilità di effettuare test sierologici per capire chi è stato in contatto col Covid-19. I test, analizzati da un laboratorio specializzato, si sarebbero poi effettuati in un’unica data, una volta sondato l’interesse dei cittadini, a un prezzo concordato. “L’avviso era un’indagine per capire chi fosse interessato: alle 12 del primo giorno disponibile avevamo già ricevuto 100 richieste e stimiamo che si arrivi a 250, tra Caglio e Sormano – spiega il sindaco Sormani – Tuttavia, il test ha un grosso problema: nel caso in cui sia positivo, bisogna predisporre il soggetto al tampone e, a oggi, non esiste una procedura per farlo”. Se infatti per i test sierologici è possibile appoggiarsi ai laboratori privati, infatti, lo stesso non vale, almeno in Lombardia, per l’esecuzione dei tamponi, ancora contingentati. Da qui la decisione di mettere l’iniziativa in stand-by.

