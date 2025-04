Tetto di un'abitazione scoperchiato a causa del vento

Maltempo ad Inverigo, pioggia abbondante e vento forte: scoperchiato un tetto di un'abitazione a Romanò Brianza. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Tetto scoperchiato

Il forte vento che si è abbattuto su Inverigo nella giornata di giovedì 17 aprile ha scoperchiato il tetto di un’abitazione a Romanò Brianza. Il sindaco Francesco Vincenzi ha emanato subito un’ordinanza di messa in sicurezza dell’abitazione. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco non è stato possibile mettere in sicurezza la copertura della casa di via San Carlo, per cui è stato richiesto un intervento urgente al proprietario dell’immobile per la messa in sicurezza del tetto. Per questo motivo è stato necessario procedere alla chiusura della strada nel tratto tra via San Carlo e via Madonnina e in via Madonnina nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Carlo e via Zara, il tutto fino a quando il pericolo non verrà rimosso e la situazione risolta.

Albero caduto in via Mazzini

Il vento ha causato anche la caduta di un albero in via Mazzini. Qui è toccato alla Protezione Civile intervenire per rimuovere la pianta caduta.