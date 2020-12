Tetto in fiamme a Fenegrò: ora la casa è inagibile FOTO

Alle 4 di questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020, è scoppiato un incendio in un’abitazione mansardata a Fenegrò.

Tetto in fiamme a Fenegrò: ora la casa è inagibile

L’allarme in via Indipendenza. I Vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo sono stati impegnati nell’incendio che ha interessato un tetto di circa 120 metri quadrati, lasciando scopertchiata per circa 30 metri quadrati la sottostante abitazione. Per fortuna non si segnalano feriti. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.