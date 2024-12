Tetto in fiamme: l’incendio è sotto controllo

Incendio di un tetto nella prima mattina di oggi, giovedì 12 dicembre, a Grandate.

I Vigili del fuoco domano l’incendio

Dalle 8.30 di stamattina, squadre dei Vigili del fuoco di Como e di Cantù, con anche l’impiego di un’autoscala, si trovano in via Monviso, a Grandate, per un intervento tecnico urgente in corso di espletamento per un incendio di un tetto di un’abitazione.

L’incendio è sotto controllo e, fortunatamente, non si segnalano feriti.