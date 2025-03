Tetto in fiamme: paura in via Speri

Tetto in fiamme: sono stati attimi di paura e apprensione quelli vissuti a Cantù, nella serata di ieri, domenica 2 marzo 2025.

A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione in via Tito Speri.

L'incendio

Le fiamme sono divampate in un edificio privato in via Tito Speri intorno alle 22.45. A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Cantù, Lomazzo e Como.

Le fiamme sono state domate, ma circa cento metri qaudrati del tetto sono stati distrutti.

Nessuna persona coinvolta

Non si sono segnalate, per fortuna, persone coinvolte nell'incendio. A titolo precauzionale due persone anziane residenti al piano terra sono state allontanate. La coppia ha trovato alloggio presso parenti. L'abitazione al momento non è agibile.