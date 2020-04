Ti annoi in quarantena? Mettiti alla prova col quiz sulla Lombardia

Ti annoi in quarantena? Ecco il quiz sulla Lombardia ideato da «Gite in Lombardia», l’associazione fondata nel 2017 da Marco Villa per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico lombardo. I suoi membri hanno infatti realizzato in tempi record un gioco on-line dedicato alla nostra regione.

Ti annoi in quarantena? Ecco il quiz sulla Lombardia

Sessantacinque domande in tutto, ciascuna con tre risposte tra le quali scegliere: un passatempo per questi giorni di quarantena e un’occasione per ripassare vecchie conoscenze e per farne di nuove.

Ci sono quesiti di storia, geografia, enogastronomia. Non mancano proverbi, feste e vere e proprie chicche. Si aggiungono inoltre domande fotografiche per riconoscere luoghi o particolari delle città, per imparare qualcosa di nuovo sugli animali e le piante che si possono incontrare passeggiando tra boschi e campagne.

Lo abbiamo provato anche noi…

Abbiamo provato anche noi il quiz; ne siamo rimasti soddisfatti, nonostante le «ossa rotte»: il bagaglio culturale del quale pensavamo di disporre si è dimostrato assai leggero. Si è capito fin dalla prima domanda: quale è il lago più grande della Lombardia? Il Lago Maggiore abbiamo risposto noi. Errato. E’ il Lago di Garda con una superficie di 370 chilometri quadrati. Però sbagliare, bisogna dirlo, fa anche bene perché il gioco prevede spiegazioni e curiosità non solo legate alla risposta corretta, ma pure per ciascuna delle altre due opzioni offerte. Quindi, meno ne imbrocchi, più informazioni leggi. Ad esempio, avete mai sentito parlare di Cornello dei Tasso? E’ una piccola località della Val Brembana famosa per aver dato i natali all’antica famiglia Tasso. Il celeberrimo poeta Torquato ma non solo. Alcuni componenti della stessa famiglia, a partire dal Cinquecento, gestirono le poste imperiali degli Asburgo, fondamenta del sistema postale moderno. E, ancora, durante un suo viaggio in Italia, Winston Churchill rimase folgorato dalla strada della Forra di Tremosine, gioiello incastonato tra le montagne bresciane a tuffo sul Lago di Garda, tanto da definirla l’ottava meraviglia del mondo. E questo è solo un piccolo assaggio.

Il gioco è gratuito e tutti possono partecipare, basta solo uno smartphone o un pc. Si può anche sfidare a distanza parenti e amici. Per giocare è sufficiente andare sulla pagina giteinlombardia.it/quiz.