Tir incastrato in manovra: via Canturina chiusa per un'ora

Richiesta di intervento da parte dei Vigili del fuoco questa mattina, lunedì 26 giugno 2023, da parte di un camionista. Da quanto è stato possibile ricostruire infatti intorno alle 6.30 del mattino un autoarticolato è rimasto incastrato in via Trecallo a Senna Comasco mentre stava facendo manovra.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Como con l'autogru per liberare il tir. Le operazioni di ricollocazione in carreggiata del mezzo hanno reso necessaria la chiusura della via Canturina per circa un'ora.