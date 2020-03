Tigros chiude domenica 22 marzo. “Una giornata di riposo a tutto il personale”

Tigros ha deciso di chiudere i punti vendita nella giornata di domenica 22 marzo come gesto di attenzione e di rispetto nei confronti dei propri collaboratori e delle loro famiglie, pur consapevoli del disagio che si potrà arrecare ai clienti. Ricordiamo che nel Comasco ci sono diversi punti vendita a Cermenate, Veniano, Colverde e Villa Guardia.

Tigros domenica 22 marzo chiude. “Una giornata di riposo a tutto il personale”

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, anche per la Grande Distribuzione, sono state settimane molto impegnative per garantire alle persone il massimo del servizio e della sicurezza. Il servizio Spesa@Casa, che ha registrato un’elevatissima richiesta nell’ultimo periodo,

rispetterà le consegne previste per domenica 22 con operatori che godranno di un giorno di riposo in settimana. Da lunedi 23 marzo i negozi riprenderanno l’attività regolarmente.

L’azienda

Tigros S.p.A. è una azienda varesina nata nel 1979 e presente con 66 supermercati nelle province di Varese, Milano, Verbanio-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia. Da oltre 40 anni ci occupiamo, ogni giorno, di selezionare e proporre nuovi prodotti, servizi e soluzioniper cercare di essere sempre al passo con i tempi. L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare il servizio Tigros Drive nel 2014 che prevede il ritiro della spesa fatta online nei punti vendita senza costi aggiuntivi. Nel 2016 si è aggiunto il servizio Tigros @Casa come risposta alle nuove esigenze delle persone in termini di risparmio di tempo ma senza rinunciare alla qualità e convenienza di Tigros.