Tinere harpa in fabula: un concerto di arpe celtiche in memoria di Graziano Ciceri

L’appuntamento è fissato per questa sera, martedì 1 novembre, giorno in cui ricorre il suo compleanno, e si terrà nella chiesa di San Dionigi a Carcano di Albavilla, dalle 21. Tinere harpa in fabula sarà un concerto dal tema fiabesco, di arpe celtiche, alla memoria dell’alchimista di Carcano, che nella frazione albavillese aveva fondato l’ecocenobio per celebrare il suo legame con la natura: campi di erbe officinali, laboratorio di erboristeria, biblioteca di antichi testi, museo contadino vivente.

La manifestazione in programma per martedì 1 novembre sarà a ingresso libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Maggiori informazioni sull'evento sono reperibili anche su www.tinereharpa.it.