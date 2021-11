Tir bloccato in via Lucini, traffico deviato

Olgiate Comasco

Coda in via Volta e in piazza Volta fino a quando il mezzo pesante ha fatto manovra per liberare la strada.

Tir bloccato in via Lucini, a Olgiate Comasco: per qualche minuto traffico deviato in contromano su piazza Umberto I.

Tir bloccato in via Lucini

Un mezzo pesante, con targa italiana, poco prima delle 9.30, è rimasto bloccato in via Lucini, non riuscendo a passare dalla strettoia adiacente al centro civico Medioevo. Coda, quindi, in via Volta e in piazza Volta, fino a quando il camionista ha fatto manovra in retromarcia, liberando il passaggio agli altri mezzi in via Lucini.

Traffico deviato

Per evitare di intasare ulteriormente via Volta e piazza Volta, per qualche minuto i mezzi in transito, rimasti in coda, sono stati indirizzati verso piazza Umberto I, quindi contromano, appunto per decongestionare la zona.