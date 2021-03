Tir finisce fuori strada a Lipomo: il gasolio finisce nel torrente.

Intervento di massima urgenza questo pomeriggio, lunedì 1 marzo 2021, per i Vigili del Fuoco del Comando di Como. Nelle scorse ore infatti un autoarticolato è finito fuori strada mentre viaggiava in via Kennedy a Lipomo. Dall’incidente è scaturito un importante danno al serbatoio del carburante che ha cominciato a fuoriuscire. Il gasolio quindi ha iniziato a finire nel torrente sottostante, che fluisce poco lontano dalla strada. Sul posto, come detto, sono intervenuti i pompieri del comando di via Valleggio che prontamente non solo hanno messo in sicurezza il tir, che ha subito seri danni, ma hanno anche confinando la perdita di gasolio evitando che il carburante finisse in grandi quantità nell’acqua.