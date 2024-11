Tir fuori controllo in via Pascoli sfonda una casa - FOTO E VIDEO

Un tir fuori controllo è andato a sbattere contro un'abitazione a Montano Lucino, sfondando una parete e finendo all'interno della casa.

Incidente in via Pascoli

E' successo poco dopo le 12.30 in via Pascoli. Il tir procedeva da Como in direzione Varese, forse a causa di un malore dell'autista, ha invaso la corsia opposta dopo la curva, praticamente all'altezza del pub affacciato alla statale. Prima di sfondare la casa, ha centrato una Fiat 500 che si stava immettendo sulla strada principale. L'utilitaria è andata a sbattere contro un'altra vettura.

Sul posto intervento di soccorso, in codice giallo, per l'autista 58enne del mezzo pesante, per una ragazza 22enne che si trovava alla guida della 500 e per un pedone, una donna di 54 anni. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco di Como, presenti con quattro mezzi: hanno estratto tempestivamente il conducente dal tir, cosciente. Soccorritori mobilitati con un'ambulanza della Cri di San Fermo e un'ambulanza della Croce azzurra di Como, oltre all'automedica. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Varese, le due donne al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto anche i Carabinieri di Lurate Caccivio e del Radiomobile di Cantù.

Verifiche in corso sulla casa

A causa dell'impatto contro l'abitazione, notevoli i danni. Il tir, infatti, ha sfondato l'edificio. Oltre ai soccorsi alla persona rimasta coinvolta nell'incidente, sono in corso le operazioni di verifica di stabilità della casa, che risulta seriamente danneggiata.