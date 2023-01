Tir in centro a Grandate: danneggiate le transenne salvapedoni.

Tir in centro a Grandate: danneggiate le transenne salvapedoni

Ancora una volta un camion di grosse dimensione è finito nel centro storico di Grandate e ha danneggiato le transenne e il marciapiede vicino alla scuola dell'infanzia "Achille Brioschi". L'episodio si è verificato questa mattina, giovedì 19 gennaio 2023, intorno alle 11. Un autoarticolato, da quanto si apprende con targa straniera, si è inerpicato tra le vie del centro paese fino all'incrocio tra via Roma e via Dante, dove lo spazio per i mezzi pesanti è particolarmente ristretto.

Per questo motivo, facendo manovra, ha danneggiato le transenne salvapedoni di via Dante e ha sollevato i panpietrini del marciapiede dove recentemente, prima del periodo natalizio, è stato posizionato un orsetto in marmo di carrara bianco realizzato dall'artista Valentino Cimarosti in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la scuola dell'infanzia.

LE IMMAGINI DEI DANNI