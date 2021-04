Tir incastrato a Cantù: arrivano i Vigili del Fuoco.

Questa mattina, lunedì 12 aprile 2021, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù, supportato dall’autogru arrivata dalla sede centrale di via Valleggio, sono stati chiamati a intervenire a Cantù per aiutare un tir incastrato in centro. Gli operatori si sono recati in tarda mattinata in via Carlo Cattaneo dove il tir, a causa di una curva molto stretta, non riusciva più a muoversi bloccando la viabilità. Oltre ai pompieri presenti gli agenti della Polizia Locale di Cantù per veicolare la viabilità durante l’intervento.