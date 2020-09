Tir incastrato a Olgiate Comasco “salvato” dall’autogru dei pompieri

Tir incastrato a Olgiate Comasco: ha sbagliato le misure uscendo da un’azienda.

Tir incastrato a Olgiate Comasco

Ore concitate questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, a Olgiate Comasco. Un autoarticolato infatti, in uscita da un’azienda, è rimasto incastrato in via Trieste tra il cancello e un muro, bloccando la viabilità. Impossibilitato a muoversi da solo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como e Appiano gentile che, con l’autogru, sono riusciti a spostare il mezzo e a ripristinare la viabilità.