Tir incastrato in via Volta, auto danneggiata

Olgiate Comasco

Il mezzo pesante ha colpito la fiancata di una Ford Focus parcheggiata a lato della strada.

Tir incastrato in via Volta a Olgiate Comasco: è successo a metà mattina, a farne le spese una Ford Focus parcheggiata negli appositi stalli di sosta. L'episodio precedente era successo meno di un mese fa, il 23 novembre.

Tir incastrato, traffico in tilt

Il mezzo pesante, con targa polacca, viaggiava sulla statale in direzione Como e ha girato verso via Volta. Alle 10 circa, pochi metri dopo essersi immesso in via Volta, ha colpito la fiancata di una Ford Focus ferma nel posteggio a lato della strada. A quel punto il conducente si è fermato, quindi evitando di proseguire fino a via Lucini, dove il Tir non sarebbe riuscito a transitare. A quanto risulta un errore del navigatore, ma anche la mancanza di segnaletica che obblighi i mezzi pesanti a proseguire dritto lungo la statale, ha portato il camionista a immettersi in via Volta.

Sul posto Polizia locale e Polizia stradale

Sono intervenute una pattuglia della Polizia locale e una volante della Polizia stradale. Una volta rilevati i dati necessari ad accertare la dinamica dell'impatto del Tir con l'auto in sosta, il traffico sulla statale Briantea è stato bloccato per consentire al camionista di scendere in retromarcia sulla strada principale e, così, liberare via Volta, dove il traffico è rimasto bloccato fino alle 11 circa.