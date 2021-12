A Cantù

E' scattata la chiusura per cinque giorni del bar.

Ieri, martedì 22 dicembre 2021, un bar del centro di Cantù è stato chiuso per reiterate violazioni alle norme di contenimento dell’epidemia.

Titolari del bar senza green pass, 1200 euro di multa e chiusura

Gli agenti hanno proceduto a contestare le violazioni ai titolari dell’esercizio. Erano sprovvisti della certificazione verde, con l’applicazione di sanzioni per 1200 euro. La polizia locale canturina, in un precedente controllo effettuato nelle scorse settimane, aveva già provveduto a sanzionare il pubblico esercizio per analoghe violazioni. Con il controllo di ieri è scattata, dunque, la chiusura per cinque giorni del bar e gli atti sono stati conseguentemente trasmessi al Prefetto di Como.

In questi giorni sono stati inoltre effettuati dalla polizia locale controlli mirati relativi alla vendita di materiale pirotecnico presso le attività commerciali cittadine, non rilevando alcuna violazione.

L’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo ha sottolineato che, nonostante la quasi totalità degli esercizi commerciali della città abbia dimostrato il rispetto delle norme di contrasto all’epidemia, l’attenzione resta elevata nei confronti di coloro che eludono le regole poste a tutela della sanità pubblica e che ci consentono di godere con maggiore serenità le feste.