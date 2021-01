Trasformiamo i nostri vip…. in cartoni animati della Pixar. Lo abbiamo fatto utilizzando ToonMe, un’app che in questi giorni sta decisamente spopolando a suon di download.

ToonMe l’app che ti trasforma in un cartone Pixar usata sui vip comaschi

Il nome dell’app, letteralmente, può essere tradotto con “creare un cartoon di se stessi”. Così stanno facendo migliaia di persone in tutto il mondo. Un gioco divertente che porta poi gli utenti a mostrare “il risultato” pubblicando la propria foto sui social network.

Abbiamo provato a giocare anche noi, trasformando alcuni vip di casa nostra. Nella nostra gallery trovate George Clooney, la star di Hollywood con casa a Laglio, di cui è diventato cittadino onorario. C’è poi Francesco Facchinetti, l’istrionico conduttore e imprenditore di Mariano Comense. Spazio anche ai politici: da Alessandro Fermi (presidente del Consiglio di Regione Lombardia), passando per Nicola Molteni (deputato Lega), Alessandra Locatelli (neo assessore regionale), Mario Landriscina (sindaco di Como) e i consiglieri regionali Angelo Orsenigo (Pd) e Raffaele Erba (M5S). Ad allenare il nostro gruppo il coach della Pallacanestro Cantù, Cesare Pancotto.

L’origine dell’app

L’applicazione in questione è in realtà disponibile già da diverso tempo, sia per Android che iOS. Il nome è preso da una challenge che impazzava alcuni mesi fa e che vedeva fumettisti e illustratori impegnati a sfidarsi tra loro disegnando un loro ritratto da pubblicare via social. Partendo da questa idea, gli sviluppatori hanno poi pensato di regalare questa divertente possibilità anche a chi non era molto smaliziato coi disegni.