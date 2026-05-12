Il 47enne era stato allontanato pochi giorni prima dall'abitazione, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri

Ha fatto ritorno nell’abitazione dove abita la madre anziana di 82anni, nonostante fosse stato allontanato pochi giorni prima e gli fosse impedito farvi ritorno da un divieto di avvicinamento. Per questo un uomo di 46 anni di Erba è stato arrestato dai Carabinieri della stazione cittadina nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio.

Torna dalla madre che aveva aggredito, nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

L’intervento dei militari è scattato quando l’uomo è tornato all’abitazione di Erba dove alloggia la madre, da dove era stato allontanato pochi giorni prima, in particolare nella giornata di venerdì 8 maggio. In quell’occasione il 47enne aveva aggredito la donna, che ha riportato lesioni personali.

L’uomo è stato prima accompagnato al Palazzo di Giustizia di Como per sostenere l’interrogatorio di convalida relativo alla misura cautelare cui è sottoposto e, successivamente, trasferito nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Erba, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi, martedì 12 maggio.

L’ennesimo episodio di violenza domestica conferma ancora una volta la costante e incisiva azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto anche ai reati contro la persona e nella tutela delle vittime di maltrattamenti in ambito familiare.